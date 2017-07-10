Богомолы оказались пожирателями птичьих мозгов

Зоологи из Университета Базеля в Швейцарии обнаружили, что богомолы (Mantidae) целенаправленно охотятся не только на насекомых, но также и на мелких птиц. При этом они питаются тканями головного мозга пернатых, проникая в череп через глазницу. Статья ученых опубликована в The Wilson Journal of Ornithology. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Исследователи проанализировали задокументированные случаи хищничества среди богомолов, при которых жертвами плотоядных членистоногих становились птицы. Выяснилось, что это явление наблюдалось в 13 странах на всех континентах, кроме Антарктиды. Всего ученые насчитали 147 случаев, при этом добычей богомолов стали 24 вида птиц. Чаще всего жертвами оказывались колибри, которые попадали в «засаду», устроенную насекомыми на кормушках.

Богомолы захватывают добычу с помощью передних хватательных ног, удерживая ее между бедром и голенью. Они начинают поедать пойманную птицу, когда та еще жива.

По мнению ученых, Mantidae представляют угрозу для некоторых популяций колибри. Поэтому исследователи советуют соблюдать осторожность при использовании богомолов как средства борьбы с вредителями. Однако другие специалисты считают, что опасность для птиц преувеличена.