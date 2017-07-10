Для британских туристов создали видеоинструкцию по выживанию при теракте

Видео: Counter Terrorism Police UK / YouTube

Контртеррористическая полиция Великобритании в понедельник, 10 июля, опубликовала на своем канале в YouTube видеоинструкцию по выживанию при атаке экстремистов. Ролик адресован туристам, выезжающим из Соединенного Королевства за рубеж.

Им советуют бросить вещи и бежать в безопасное место как можно быстрее, услышав звуки выстрелов. Если покинуть зону теракта невозможно, стоит спрятаться в помещении с крепкими дверьми, куда будет затруднительно прорваться преступникам. Там нужно запереться и при возможности забаррикадироваться.

Также лучше перевести телефон в беззвучный режим, отключить вибрацию и вообще вести себя предельно тихо, чтобы не выдать свое местонахождение. Кроме того, надо держаться подальше от дверей и окон.

Звонить в полицию стоит, только оказавшись в безопасности. Если силовики нашли туриста непосредственно на месте, где произошел теракт, например в отеле, ему стоит оставаться спокойным, не кричать и не делать резких жестов, которые могут быть восприняты как угроза. Путешественник также должен держать руки на виду, показывая тем самым, что он безоружен.