Эксперты заявили об отсутствии российских туристов в Манчестере

Представители компании BSI GROUP, которая считается крупнейшим российским туроператором на британском рынке, заявили об отсутствии своих клиентов в Манчестере. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказала пиар-директор компании Светлана Баранова.

По ее словам, у BSI GROUP нет пакетных предложений по Манчестеру, так как с этим английским городом у России нет прямого авиасообщения. «Манчестер популярен у российских туристов преимущественно в период прохождения важных футбольных матчей и в формате индивидуальных заездов», — отметила Баранова.

Кроме того, по данным директора департамента образования за рубежом BSI GROUP Ирины Наумовой, нет в Манчестере и российских студентов. «Каких-либо тревожных звонков от клиентов мы также не получали. Одно могу сказать точно: наши школы-партнеры никогда не водят своих студентов на большие мероприятия и в места огромного скопления людей», — заявила Наумова.

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Представители компании высказали сомнение, что произошедший в Манчестере теракт окажет какое-либо значительное влияние на спрос на туры в Великобританию.

По словам экспертов, самыми популярными британскими городами у российских туристов можно назвать Лондон и Эдинбург. Отмечается, что весной этого года популярность Великобритании у российских путешественников выросла на 80 процентов по сравнению с показателями 2016 года. Средняя стоимость тура в первом квартале 2017 года составила 66,5 тысячи рублей.

Также об отсутствии своих путешественников в Манчестере рассказали представители «Русского экспресса». При этом сотрудники туроператора заявили, что клиенты компании отправятся в город через несколько дней, и выразили уверенность, что к тому времени ситуация в городе стабилизируется.

Представитель посольства России в Великобритании сообщил РИА Новости, что на данный момент граждане РФ не обращались в диппредставительство за помощью в связи с терактом.

Взрыв на стадионе после концерта американской певицы Арианы Гранде произошел поздно вечером в понедельник, 22 мая. В результате теракта, который совершил смертник, погибли 22 человека, пострадали еще несколько десятков.