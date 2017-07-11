Марка adidas посвятила кроссовки берлинским крышам

Спортивная марка adidas представила версию кроссовок Berlin EQT Support ADV, посвященную берлинским крышам. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 11 июля.

Черный сетчатый верх обуви дополнен поддерживающей конструкцией на пятке, выполненной из премиальной кожи с выгравированным брендингом золотого оттенка. Потертая кожаная вставка бирюзового цвета на заднике напоминает окисленную медь.

Новые EQT Support ADV – это четвёртый релиз в серии эксклюзивных силуэтов для флагманских магазинов бренда, который будет доступен в Берлине, Лондоне, Милане, Мехико, Москве, Нью-Йорке, Париже, Сеуле, Шанхае и Токио с 17 июля.

Компания adidas основана в 1948 году в Германии. Она специализируется на выпуске спортивной одежды и инвентаря. В настоящее время фирма также занимается дистрибьюцией продукции компаний Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey.