Джордж Мартин спродюсирует сериал о постапокалиптической Африке

Автор цикла книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин выступит продюсером фантастического сериала по мотивам романа афроамериканской писательницы Ннеди Окорафор «Кто боится смерти». Об этом она сообщила в Twitter.

Действие книги происходит в постапокалиптической Африке. Чернокожую женщину из порабощенного племени Нуру изнасиловал белый мужчина, и у нее рождается дочь-метис с магическими способностями. Девочку называют Онесону, что в переводе с распространенного в Нигерии языка игбо означает «Кто боится смерти». Книга получила Всемирную премию фэнтези.

В мае Мартин объявил в соцсетях о смерти волка по кличке Призрак. Фанаты писателя решили, что речь идет о животном, сыгравшем в фэнтезийном сериале лютоволка, принадлежащего Джону Сноу.

Джордж Мартин — американский писатель-фантаст. Романы серии «Песнь льда и пламени» стали литературной основой для телесериала «Игра престолов». Книги выходят с 1996 года.