Хозяин квартиры сбросил с лестницы туристку из ЮАР

Хозяин квартиры в Амстердаме, сдающий свое жилье через сервис Airbnb, сбросил с лестницы туристку из ЮАР. Видео инцидента, произошедшего в субботу, 8 июля, разместила в Instagram пользовательница соцсети Занеле Мухоли (Zanele Muholi).

По ее словам, мужчина поступил так с постоялицей потому, что та не успела в срок съехать с его квартиры. В результате девушка потеряла сознание и была госпитализирована. Мухоли сообщила, что у путешественницы оказались повреждены внутренние органы.

В ролике, опубликованном на канале YouTube Kevin P. Roberson, пострадавшая Сибалхе Нкумби (Sibalhe Nkumbi) рассказала, что в результате падения получила сотрясение мозга, а также синяки по всему телу и лицу.

По ее словам, она должна была выехать из квартиры еще в 11 утра 8 июля, но задержалась более чем на час. В итоге хозяин помещения набросился на Нкумби. В подписи к видео отмечается, что мужчина, личность которого не раскрывается, был арестован и обвинен в попытке убийства.

