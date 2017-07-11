Пожелавший сопровождать буйного друга нижегородец избил фельдшера

В Нижнем Новгороде сотрудники Следственного комитета России устанавливают обстоятельства инцидента с двумя местными жителями и фельдшером скорой помощи, прибывшим на помощь одному из них, находившемуся в нетрезвом состоянии. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

«Пострадавший мужчина, якобы с приступом эпилепсии, был помещен в машину скорой помощи. Его приятель, желая сопровождать знакомого, напал на фельдшера и нанес ему несколько ударов по голове и телу», — отметили в ведомстве.

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В результате медик был госпитализирован. После того как эксперты установят степень тяжести причиненного вреда здоровью, следователи решат вопрос о возбуждении уголовного дела по той или иной статье Уголовного кодекса.

Мужчина, к которому приехала скорая помощь, устроил дебош и оскорбил прибывшего на место сотрудника полиции. Против него уже возбуждено уголовное дело по статье 319 УК («Оскорбление представителя власти»).

Инцидент произошел 5 июля на улице Звенигородской Советского района Нижнего Новгорода.

Ранее в июле сообщалось об избиении прибывшего на вызов врача скорой помощи в Норильске. На медработника набросились друзья пострадавшего, которым не понравился его отказ принимать их помощь в переноске тела больного в машину неотложки.