Спрос россиян на перелеты в Калининград вырос в два раза

Спрос на путешествия в Калининград из других городов России резко вырос за первые шесть месяцев текущего года. Об этом специалисты туристического сервиса OneTwoTrip рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

По данным компании, количество купленных авиабилетов в самый западный областной центр страны увеличилось в два раза по сравнению с первым полугодием 2016-го. Перелет в обе стороны подешевел на 10 процентов, средний тариф составил 7,7 тысячи рублей.

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Интерес к путешествиям в Ростов-на-Дону возрос на 50 процентов. Стоимость авиабилетов снизилась на 25 процентов (6,6 тысячи рублей в обе стороны).

В тройку лидеров также попал Сочи. Спрос на полеты на краснодарский курорт вырос на 19 процентов в первой половине 2017 года. Кроме того, на 19 процентов стали дешевле авиабилеты. Средний тариф в январе-июне равнялся 8,1 тысячи рублей.

В начале июля OneTwoTrip сообщал, что текущим летом россияне забронировали на 59 процентов больше авиабилетов в Сочи, нежели годом ранее. Интерес к поездкам в Крым, напротив, начал падать, отмечали эксперты.