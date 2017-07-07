У россиян резко вырос спрос на летний отдых в Сочи

Спрос россиян на отдых в Сочи летом текущего года существенно вырос. Об этом эксперты туристического сервиса OneTwoTrip рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, что количество купленных авиабилетов на краснодарский курорт из других городов России увеличилось в июне на 59 процентов по сравнению с тем же месяцем 2016 года. Средняя цена перелета составила 10,7 тысячи рублей (падение на 21 процент в сопоставлении с прошлым годом). Кроме того, отели в Сочи этим летом стали бронировать на 32 процента, а апартаменты — на 45 процентов чаще.

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Спрос на полеты в Крым, напротив, начал падать. В июне российские путешественники купили на 25 процентов меньше авиабилетов на полуостров, чем годом ранее. Средняя стоимость полета туда-обратно увеличилась на два процента, до 14 тысяч рублей.

Что касается путешествий за рубеж, то интерес к ним вырос почти на четверть в июне. Тарифы снизились примерно на 20 процентов. Лидером по увеличению числа забронированных этим летом билетов из России стал Тбилиси (рост в четыре раза). Спрос на Стамбул (Турция), Ереван (Армения) и Бургас (Болгария) стал больше в два раза.

Самое заметное снижение цены на авиаперелеты среди вышеперечисленных городов продемонстрировал Стамбул. Тариф на путешествие туда-обратно туда за год подешевел на 28 процентов, и сейчас составляет 12,8 тысячи рублей.

По информации мэрии Сочи, в 2016 году курорт принял 6,5 миллиона отдыхающих. Как заявил градоначальник Анатолий Пахомов, таким образом курорт побил рекорд времен СССР по числу туристов.

