Правительство ограничило закупку импортного оборудования для ГЛОНАСС

Правительство России расширило перечень иностранной продукции, в отношении которой установлены ограничения при госзакупках, дополнив его оборудованием для ГЛОНАСС. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабинета министров во вторник, 11 июля.

В новый перечень запрещенной к закупкам радиоэлектроники также включили устройства для обеспечения безопасности или управления движением.

В справке к документу поясняется, что расширение списка вызвано тем, что в России разработаны и запущены в серийное производство части для навигационной аппаратуры ГЛОНАСС, а также налажен выпуск светосигнального оборудования и его частей, не уступающих зарубежным аналогам.

В документе также говорится, что инициатива поможет повысить конкурентоспособность российской продукции, развить рынок микроэлектроники, а также снизить зависимость отечественного рынка от зарубежных товаров.

ГЛОНАСС — российская спутниковая система навигации, одна из двух функционирующих систем глобальной навигации наряду с американской GPS. Развитием проекта занимается Роскосмос и компания «Российские космические системы». В настоящее время в России активно внедряется система экстренного реагирования при авариях на дорогах «ЭРА-ГЛОНАСС», оператором которой является АО «ГЛОНАСС».

