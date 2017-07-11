Lanvin нашел нового креативного директора

Новым креативным директором французского модного дома Lanvin станет парижский дизайнер Оливье Лапидус. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает Vogue. Сам модельер пока никак не прокомментировал эту информацию.

Лапидус пришел на смену Бушре Джаррар, которая покинула модный дом в начале июля. Причина ее увольнения не называлась, по словам представителей марки, она сосредоточится на других проектах.

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Lanvin — модный дом, основанный в 1890 году в Париже модельером Жанной Ланвен. Изначально выпускал одежду для матерей и их маленьких дочерей, что было отражено в логотипе дома — изображении женщины, ведущей за руку ребенка, созданном Полем Ирибом.

Оливье Лапидус — сын дизайнера Теда Лапидуса, который шил костюмы для группы The Beatles. До прихода с Lanvin он разрабатывал дизайн мужской линейки одежды в Balmain, руководил семейным модным домом до его закрытия в 2000 году.