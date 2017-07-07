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СМИ сообщили об увольнении очередного креативного директора Lanvin

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Бушра Джаррар
Бушра Джаррар

Новый креативный директор французского модного дома Lanvin Бушра Джаррар (Bouchra Jarrar) покинет свой пост. Об этом сообщает The Business Of Fashion. Дизайнер эту информацию не комментировала. В компании она проработала 16 месяцев.

По словам представителей Lanvin, решение о прекращении сотрудничества с дизайнером уже вступило в силу. В заявлении бренда говорится, что Джаррар сосредоточится на других проектах. Причина увольнения не называется.

Джаррар пришла на смену Альберу Эльбазу, который был креативным директором модного дома до октября 2015 года. Причина отставки — разногласия модельера с руководством компании.

Дебютную коллекцию в рамках сотрудничества с Lanvin Бушра показала осенью 2016 года на Неделе моды в Париже. Основу линейки составляют приталенные платья, пальто без рукавов, тренчи, смокинги и строгие пиджаки. Также в коллекцию вошли сумки с украшениями и туфли из змеиной кожи.

Lanvin — модный дом, основанный в 1890 году в Париже модельером Жанной Ланвен. Изначально выпускал одежду для матерей и их маленьких дочерей, что было отражено в логотипе дома — изображении женщины, ведущей за руку ребенка, созданном Полем Ирибом.

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