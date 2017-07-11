В США возле вербовочного центра ВВС сработало взрывное устройство

В американском штате Оклахома возле вербовочного центра ВВС США сработало взрывное устройство. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в городе Биксби неподалеку от Талсы — второго по величине города Оклахомы — в 22:30 по местному времени. Так как центр был в это время уже закрыт, никто не пострадал.

Расследование ведет ФБР. Следователи не исключают, что имеют дело с актом внутреннего терроризма.

27 июня 2017 года университет Техаса в Далласе эвакуировали после получения сообщения об угрозе взрыва на территории учебного заведения. 15 июня в США эвакуировали судно и портовый терминал из-за подозрений на «грязную бомбу» — один из видов радиологического оружия.