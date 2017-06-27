Университет Техаса в Далласе эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Университет Техаса в Далласе эвакуировали после получения сообщения об угрозе взрыва на территории учебного заведения. Об этом во вторник, 27 июня сообщается в Twitter-аккаунте университета.

«Все преподаватели, сотрудники, студенты и посетители университета должны немедленно покинуть здания и гаражи на территории кампуса. Пожалуйста, направляйтесь к парковкам университета и держитесь подальше от зданий до дальнейших распоряжений. Мы опубликуем детали, как только они станут доступными», — говорится в сообщении.

«Нам сообщили о заложенной бомбе и мы сейчас работаем с полицейским департаментом Далласа, чтобы убедиться, что на территории кампуса безопасно», — указывается в Twitter-аккаунте университета.

15 июня в США эвакуировали судно и портовый терминал из-за подозрений на «грязную бомбу» — один из видов радиологического оружия.