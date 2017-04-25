Хабаровские суды эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В Хабаровске из зданий всех судов эвакуировали людей после звонка о бомбе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое управление ФСБ.

«Поступил анонимный телефонный звонок о том, что в здании суда заложено взрывное устройство. Звонивший не назвал конкретный адрес суда, поэтому из всех помещений судов в городе была проведена эвакуация персонала», — сказали в ведомстве.

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По данным сайта DVNovosti.ru, все здания были обследованы, но взрывное устройство не нашли. В данный момент звонившего разыскивают.

21 апреля житель Хабаровска Антон Конев 1999 года рождения открыл стрельбу в приемной УФСБ. Он застрелил сотрудника управления и одного из посетителей здания спецслужбы и ранил еще одного гражданского. Нападавший был ликвидирован.

Атаке на приемную хабаровского УФСБ предшествовало разбойное нападение на тир «Хаммер», в результате которого неизвестные убили охранника и похитили 25 единиц оружия.