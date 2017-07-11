Египетские моряки спасли с горящего у Хургады катера иностранных туристов

Египетские спасатели эвакуировали во вторник, 11 июля, 22 иностранных граждан с охваченной пожаром прогулочной яхты. Об этом сообщил глава Морской спасательной ассоциации в Красном море Хасан аль-Тайеб, передает Egypt Independent.

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В полицию начали поступать сообщения о сильном дыме и языках пламени в Красном море к югу от курортного города Хургада, после чего на место были направлены представители спасательной службы..

Туристы и экипаж яхты не пострадали.

21 января 2016 года во время стоянки в порту турецкого курорта Фетхие сгорела 27-метровая суперъяхта Queen Anna, принадлежавшая, предположительно, российскому бизнесмену. В результате пожара пострадал капитан яхты Владимир Лопата, он был госпитализирован с повреждениями дыхательных путей. Ранее в том же месяце в порту Мармариса во время шторма сгорели суперъяхты The One и Al Jadaf Barbie.