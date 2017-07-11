Налоговики задолжали бюджету почти полтора триллиона рублей

Долг Федеральной налоговой службы (ФНС) перед бюджетом России вырос в течение 2016 года на 21,4 процента и достиг 1,4 триллиона рублей. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

Прирост недоимки за 2016 год составил 151,7 миллиарда рублей. По состоянию на 1 января 2017 года сумма недоимки составила 618,7 миллиарда рублей.

При этом показатель кредиторской задолженности по налогам по состоянию на 31 декабря 2016 года достиг 1,5 триллиона рублей. Это в 2,8 раза больше показателя на начало прошлого года. Большая часть от суммы пришлась на кредиторскую задолженность по налогу на доходы физических лиц. «Это обусловлено представлением налоговыми агентами расчетов сумм НДФЛ начиная с периода за первый квартал 2016 года, тогда как уплата НДФЛ осуществляется не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода», — пояснили в Счетной палате.

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При этом сводная бюджетная отчетность ФНС России за 2016 год признана недостоверной в связи с неверным отражением численности подведомственных государственных и муниципальных учреждений и еще ряда показателей, в основном в республиках Северо-Кавказского федерального округа.

Всего в 2016 году в федеральный бюджет поступило 6,9 триллиона рублей доходов, администрируемых ФНС. Это составляет половину всех доходов федерального бюджета, пишет Счетная палата.