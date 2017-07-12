В Кремле прокомментировали перенос сроков сдачи «Арктики»

Перенос сроков реализации для проектов такого масштаба является нормальной процедурой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения об изменении времени сдачи ледокола проекта 22220 «Арктика». Слова официального представителя Кремля приводит РИА Новости.

«Определенная гибкость сроков по реализации подобных проектов допускается. А в остальном, безусловно, работают контрольные органы, которые делают свою работу, — заявил пресс-секретарь главы государства. Опасность, по его словам, может возникнуть, если «вот эта сдвижка вправо перейдет грани разумного».

В «Росатоме» заявили, что госкорпорация заранее приняла необходимые меры, которые позволят не сорвать задачи по проводке «Росатомфлотом» судов по Северному морскому пути из-за отсрочки сдачи ледокола «Балтийским заводом». В частности, был продлен срок эксплуатации действующих атомных ледоколов.

Ранее 12 июля «Коммерсантъ» писал, что срок сдачи «Балтийским заводом» головного атомного ледокола «Арктика» перенесен с 2017 на 2019 год. Соответствующее решение, по информации издания, еще в мае принял президент России Владимир Путин. Одновременно глава государства «потребовал принять кадровые и организационно-управленческие решения в связи со срывом госконтракта».

Газета указывала, что такая ситуация сложилась из-за турбин. Планировалось, что их будет испытывать Харьковский турбинный завод, но из-за кризиса в отношениях между Москвой и Киевом стенд пришлось строить «Киров-Энергомашу».

Ледокол «Арктика» был заложен на Балтийском заводе в ноябре 2013 года. Стоимость проекта оценивается в 122 миллиарда рублей.