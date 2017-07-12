ЦСР диагностировал у российского финрынка глубокую депрессию

Центр стратегических разработок (ЦСР), возглавляемый бывшим министром финансов России Алексеем Кудриным, констатировал, что небанковский финансовый сектор в России находится в состоянии глубокой депрессии. Об этом говорится в докладе центра, поступившем в «Ленту.ру».

Отмечается, что соотношение активов небанковского финсектора и активов коммерческих банков в России самое низкое среди крупных экономик (сопоставима только Греция).

Как говорится в докладе, причины такого положения состоят в том, что основную часть активов сектора формируют пенсионные деньги, но значительная их часть остается в распоряжении государства, препятствуя развитию индустрии частного управления.

При этом еще не так давно пенсионная сфера демонстрировала лучшие результаты среди всех сегментов небанковского финансового рынка, в том числе в плане международных сопоставлений. Однако пенсионные накопления были заморожены, и в ближайшие три года государство не планирует их размораживать.

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За последние три года в результате замораживания пенсионных накоплений НПФ и управляющие компании недополучили около одного триллиона рублей, в то время как на санацию банков и гарантию выполнения их обязательств государство потратило более 1,6 триллиона рублей.

Кроме доминирования государства, эксперты ЦСР отметили также такие факторы, мешающие развитию сектора, как кризис рыночного доверия и деформированная структура российской экономики.

В феврале 2017 года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России считает маловероятной разморозку обязательных пенсионных накоплений. При этом в стране продолжает разрабатываться концепция индивидуального пенсионного капитала — системы, при которой россиянам предложат самостоятельно откладывать на старость.