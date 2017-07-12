СМИ сообщили о намерении Трампа назначить главой ФРС своего помощника

Президент США Дональд Трамп в будущем году может выдвинуть на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) своего помощника по экономической политике, директора Национального экономического совета Гэри Кона (Gary Cohn). Об этом пишет американское издание Politico.

«Все зависит от Гэри — хочет ли он этого, я думаю, он хочет», — сказал представитель Республиканской партии, близкий к процессу отбора кандидатов. Некоторые республиканцы могут усомниться в кандидатуре Кона, но он, скорее всего, заручится широкой поддержкой, отмечает издание.

Материалы по теме Лица трампономики Как команда нового президента превращает США в корпорацию

«Говорю как неэкономист — это [назначение Кона главой ФРС] было бы чем-то освежающим», — сказал президент Независимого союза банкиров Америки Кэм Файн (Cam Fine).

Во время предвыборной гонки Трамп сообщал о намерении уволить нынешнего председателя cовета управляющих ФРС Джанет Йеллен. По его словам, такое решение было бы «уместным». Кроме того, он указал на то, что Йеллен не является республиканкой.

Йеллен, первая женщина на посту главы американского ЦБ, была назначена президентом США Бараком Обамой в начале 2014 года. Она неоднократно заявляла, что отдает приоритет росту числа рабочих мест и зарплат, а также восстановлению благосостояния домохозяйств. Срок ее полномочий истекает 3 февраля 2018 года.

Гэри Кон более 25 лет проработал в финансовой корпорации Goldman Sachs. Начал карьеру в банке менеджером, дорос до главного операционного директора.