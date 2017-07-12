Британский ресторан запустил меню для любителей фуд-порно

Лондонский ресторан Dirty Bones («Грязные кости») запустил специальное меню для любителей фуд-порно, сообщает Mashable.

Сотрудники Dirty Bones предлагают посетителям специальные «Instagram-пакеты для гурманов», чтобы гости могли насладиться ужином в ресторане. Пакет включает в себя все необходимое для фотографии с хештегом #foodporn — портативный свет для камеры, зарядное устройство, широкоугольный объектив и селфи-палку.

A post shared by Dirty Bones (@dirtyboneslondon) on Jul 8, 2017 at 1:13am PDT

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Представитель Dirty Bones отметил, что посетители обожают фотографировать блюда из меню ресторана. «Мы хотели упростить процесс съемки, чтобы у гостей была возможность сделать идеальный снимок вне зависимости от освещения и времени суток», — пояснил он. По его словам, вся посуда и интерьер заведения разработаны и украшены специально для фотографий в Instagram.