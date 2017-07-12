Банк России улучшил оценку по росту ВВП за второй квартал

Экономика России во втором квартале 2017 года вырастет на 0,5-0,6 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Такой прогноз содержится в обзоре «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

По сравнению с майской оценкой прогноз незначительно скорректирован в сторону повышения (в мае ожидался рост на 0,5 процента).

«Улучшение нашей оценки во многом связано с текущей позитивной динамикой PMI-индексов, а также сильными данными по промышленному производству, которые по разным причинам могут изменять краткосрочные перспективы роста экономики», — пишут эксперты ЦБ.

Вероятность ускорения роста ВВП в течение оставшейся части года достаточно велика, полагают они. В третьем квартале экономика вырастет на 0,6 процента, в четвертом — ожидается рост на 0,5-0,6 процента.

Исходя из полученных квартальных оценок, рост ВВП в 2017 году может составить 1,5-1,6 процента, отмечается в материалах Центробанка.

28 июня Минэкономразвития сообщило, что экономический рост в России в мае ускорился до 3,1 процента в годовом выражении. В январе — мае ВВП вырос на 1,3 процента.

По мнению главного экономиста по России Bank of America Merrill Lynch Владимира Осаковского, российская экономика по итогам нынешнего года вырастет на 1,1 процента.

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, рост ВВП России в 2017 году ожидается на уровне двух процентов и 1,5 процента в 2018-2020 годах.