В правительстве создадут комиссию по государственной культурной политике

Владимир Путин на встрече в Мариинском театре с российскими и иностранными деятелями культуры

В правительстве России постановили создать комиссию по вопросам государственной культурной политики. Соответствующий документ опубликован в среду, 12 июля, на сайте органа.

«Комиссия создается для организационного, аналитического и информационного обеспечения разработки и реализации государственной культурной политики, мониторинга достижения ее целей, координации действий субъектов государственной культурной политики», — говорится в сообщении.

Документ подготовлен Министерством культуры России в соответствиии с основами государственной культурной политики, утвержденными указом президента России Владимиром Путиным в 2014 году. Постановление было рассмотрено и одобрено на заседании правительства 6 июля.

Согласно документу, главная задача комиссии — «выработка и корректировка стратегических подходов к реализации государственной культурной политики».

Среди функций нового органа: мониторинг достижения целей государственной культурной политики, оценка деятельности федеральных органов исполнительной власти, разработка проектов стратегии государственной культурной политики.