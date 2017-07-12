Автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen переделал песню ради целей ООН

Японский исполнитель Пико-Таро (настоящее имя — Казухито Косака) переделал свою знаменитую песню Pen-Pineapple-Apple-Pen («Ручка-ананас-яблоко-ручка») для выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает Associated Press.

Композиция предназначена для «продвижения целей ООН в области устойчивого развития», в том числе для борьбы с нищетой, глобальным изменением климата и другими проблемами. Для популяризации проекта и был привлечен японский комик, уже завоевавший внимание интернет-аудитории.

В среду, 12 июля, Пико-Таро в своем традиционном костюме с леопардовыми и змеиными вставками исполнил песню с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой.

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Пико-Таро, в свою очередь, выразил готовность помочь ООН в продвижении целей организации.

Обновленная версия хита будет представлена в Нью-Йорке в понедельник, 17 июля.

В октябре 2016 года песня Pen-Pineapple-Apple-Pen стала рекордсменом Книги рекордов Гиннесса как самая короткая композиция, вошедшая в чарт лучших песен музыкального издания Billboard. Клип на песню на Facebook набрал около 50 миллионов просмотров, на YouTube — более 200 миллионов просмотров.