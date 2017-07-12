Более миллиарда рублей по незаконной схеме обналичили через салоны сотовой связи

Российские полицейские пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в совершении незаконных банковских операций с доходом более одного миллиарда рублей. Об этом в среду, 12 июля, сообщает пресс-служба МВД.

«Выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с использованием сети салонов сотовой связи и терминалов по приему платежей от граждан. Установлено, что в организованную группу входили более восьми человек», — говорится в сообщении.

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Как отмечают в ведомстве, подозреваемые осуществляли незаконные банковские операции без регистрации с 2013 года через сеть расположенных на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга салонов сотовой связи и платежных терминалов.

11 февраля 2016 года стало известно, что подмосковные полицейские пресекли деятельность группировки, обналичившей денежные средства на сумму около двух миллиардов рублей. В своей работе ее участники использовала расчетные счета приблизительно полутораста подконтрольных фирм.