Лана Дель Рей выпустила две новых песни с A$AP Rocky

Американская певица Лана Дель Рей выпустила две новых песни. Ролики опубликованы на YouTube-канале исполнительницы.

Трек под названием Summer Bummer записан совместно с рэперами A$AP Rocky и Playboi Carti, первый из которых также принял участие в создании второй композиции, Groupie Love.

Обе песни войдут в предстоящий альбом Дель Рей, релиз которого намечен на 21 июля. Пластинка будет называться Lust for Life.

Ранее певица выпустила два сингла с диска, Love и Lust for Life, а также показала обложку будущего альбома.

На данный момент в дискографии певицы — четыре студийных пластинки. Последнюю из них, Honeymoon, Лана Дель Рей выпустила в сентябре 2015-го.