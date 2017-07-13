Служащие в 54-й бригаде ВСУ бойцы «Правого сектора» объявили голодовку

20 бойцов 54-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявили голодовку из-за попытки командования перевести их в другие подразделения. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает «Апостроф».

Военнослужащие подписали контракт с ВСУ летом 2016 года, до этого они участвовали в боевых действиях в Донбассе как добровольцы запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС). При поступлении на военную службу командование обещало им, что они будут служить в одной роте, однако затем бойцов попытались перевести в другие подразделения.

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Пресс-служба бригады на своей странице в Facebook отметила, что «на выполнение плана перемещения командир воинской части издал приказ (...) и довел его до сведения военнослужащих». «Военнослужащие, получив приказ, не зависимо от их желания, должны его выполнить», — отметили в воинской части.

В марте в перестрелке в Донбассе между украинскими военнослужащими и членами «Правого сектора» погиб человек. В январе боевики ПС открыли заградительный огонь по бойцам ВСУ.