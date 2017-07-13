Instagram обвинили в блокировке рекламы с пропагандой красивого тела

Пользователи сети пожаловались на блокировку рекламных объявлений в Instagram за «пропаганду идеальной физической формы».

На странности в рекламной политике соцсети обратила внимание производитель дизайнерских вязаных купальников: Instagram не позволил ей разместить рекламный пост, ссылаясь на нарушение требований руководства по рекламе Facebook, которому принадлежит Instagram.

В начале июня с той же проблемой столкнулась косметолог из Нижнего Новгорода. При этом администрация Facebook-сообщества фитнес-сайта Go Hard Zone еще в 2015 году жаловалась на блокировку рекламных постов с фотографиями красивых мужских и женских тел.

В пресс-службе Facebook и Instagram не смогли оперативно прокомментировать блокировку постов.

В правилах рекламной деятельности Facebook указано, что соцсеть запрещает размещать посты с увеличенными изображениями частей тела и фотографиями «до» и «после». Кроме того, публикации про диету и продукты для похудения «не должны вызывать у человека низкую самооценку».