Лавров помечтал о монополии на силу на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в фонде Кербера в Берлине, рассказал о том, какой Москва хотела бы видеть Украину. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает РИА Новости.

«Мы очень хотим, чтобы Украина была нормальным государством, демократическим, чтобы власть, которая еще в значительной степени находится в руках радикалов, не подчиняющихся никому, включая своего верховного главнокомандующего, была ликвидирована, чтобы была монополия на силу в этом государстве», — заявил глава МИД.

Он также выразил надежду на установление стабильности в республике, где все меньшинства могли бы жить свободно и пользоваться правами, предусмотренными международными конвенциями.

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В конце июня российский министр раскритиковал страны Запада за то, что они возлагают ответственность за урегулирование украинского конфликта исключительно на Москву. Он также напомнил, что главным принципом разрешения подобных вопросов «означает вовлечение всех сторон».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились в 2014 году после смены власти в республике. Весной того же года Крым воссоединился с Россией, а на юго-востоке Украины начался вооруженный конфликт. Киев регулярно обвиняет Москву в оккупации полуострова, ведении военных действий в Донбассе и называет страной-агрессором, Россия последовательно опровергает эти обвинения.