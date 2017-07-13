Сергиев Посад проведет полумарафон 15 июля

В Сергиевом Посаде 15 июля в рамках проекта «Бегом по "Золотому кольцу"» пройдет полумарафон, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Минспорта Московской области в четверг, 13 июля.

«Это масштабный спортивный проект, который объединяет сразу десять городов России. Московская область будет представлена на нем одним из крупнейших исторических центров нашей страны — Сергиевым Посадом», — сказал глава ведомства Роман Терюшков.

Участники акции могут выбрать из пяти вариантов, различающихся по длине дистанции и возрастным категориям.

В день полумарафона в городе также пройдет семейный праздник, отмечается в сообщении.

27 июня Терюшков рассказал об учреждении премии «Живу спортом». «"Спортивное Подмосковье" — это бренд. Символично, что премию мы возрождаем в год 80-летия создания нашего ведомства», — отметил он.

Следующий полумарафон в рамках проекта «Бегом по "Золотому кольцу"» пройдет в Рыбинске (Ярославская область) 5 августа.