Депутаты предложили считать финансовый кризис форс-мажором

В Госдуме предложили законодательно закрепить за резкими колебаниями валютного курса и финансовым кризисом статус обстоятельств непреодолимой силы. По мнению авторов законопроекта — депутатов от «Справедливой России» — это поможет ипотечным заемщикам быстрее закрыть долги. Об этом в пятницу, 14 июля, заявил лидер партии Сергей Миронов, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Мы считаем, что нужно внести изменения в гражданский и гражданско-процессуальный кодекс и также в закон об ипотеке и ввести новое понятие обстоятельств непреодолимой силы, форс-мажор, которым, с нашей точки зрения, могут являться финансово-экономический кризис, резкое изменение валютного курса и резкие провалы национальной валюты», — сказал он.

Закон должен иметь обратную силу для того, чтобы россияне, которые взяли ипотечные кредиты в долларах и евро, могли рассчитаться с долгами, отметил Миронов.

Проблемы у валютных ипотечников начались в конце 2014 года в условиях резкого ослабления курса рубля. В апреле 2015 года правительство приняло программу помощи для всех должников с жилищными кредитами, которые оказались в трудной ситуации. Государство обязалось возместить банкам по 200 тысяч рублей за каждого клиента. Кредитные организации, в свою очередь, снижали для заемщиков размер ежемесячных выплат. На льготу могли рассчитывать должники двух категорий: те, чей доход упал на 30 процентов, или те, чей ежемесячный взнос по кредиту вырос также на 30 процентов.