Путин рассказал рабочим о главном лидерском качестве

В ходе общения с металлургами на Лебединском горно-обогатительном комбинате (ГОК) президент России Владимир Путин рассказал о главных качествах руководителей в современном мире. Его слова в пятницу, 14 июля, передает РИА Новости.

«Порядочность. На это накладывается все остальное. Если этого базиса, фундамента нет, все остальное бессмысленно», — поделился мнением глава государства.

Вместе с тем Путин отметил, что одной порядочности лидеру недостаточно, ему также необходимы и профессионализм, и современные знания.

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«Поэтому, второе, я бы сказал, — умение постоянно учиться у тех, кто в чем-то лучше тебя», — добавил президент.

В ходе поездки в Белгородскую область Владимир Путин также осмотрел карьер Лебединского горно-обогатительного комбината — «Лебединское стойло», попавший в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире по добыче негорючих полезных ископаемых.

21 июня на встрече с руководителями выпускных классов школ президент признался, что считает воспитание первичным фактором полноценного развития человека. Он также положительно оценил инициативу одного из педагогов вернуть в школы трудовое воспитание.

1 сентября 2016-го во время встречи с учащимися одной из гимназий Владивостока Путин дал совет тем, кто считает себя лидером: не задирать нос и не зазнаваться.