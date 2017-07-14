Чиновники заставили девочку-инвалида добираться из Магадана до Москвы трое суток

Инсулинозависимой девочке-инвалиду вместе с матерью пришлось добираться на лечение в Москву из Магадана более 2,5 суток из-за того, что чиновники не обеспечили их билетами на прямой авиарейс. Об этом в пятницу, 14 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мать ребенка-инвалида обратилась в региональное управление Фонда социального страхования (ФСС) по вопросу предоставления для нее (как сопровождающего лица) и ее дочери авиабилетов к месту лечения — в Москву — и обратно.

«В соответствии с законодательством при отсутствии железнодорожного сообщения к месту лечения предоставляется бесплатный проезд воздушным транспортом. Единственным видом транспорта, которым возможно добраться из Магадана до Москвы, является воздушный», — говорится в сообщении.

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Однако, чиновники регионального управления Фонда социального страхования (ФСС) выдали женщине документы для покупки авиабилетов в Новосибирск, а далее — на поезд до Москвы и обратно по такому же маршруту.

«В результате ребенок, страдающий сахарным диабетом, провел в пути более 2,5 суток. В Новосибирске матери с дочерью пришлось ожидать поезда в течение длительного времени в помещении вокзала, делать уколы инсулина ребенку во время всего следования к месту лечения», — отмечают в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге мать с дочерью опоздали к назначенной дате госпитализации, поэтому женщине пришлось решать вопрос о лечении ребенка в другой клинике в том числе с участием уполномоченного по правам ребенка при президенте России.

Прокуратура Магаданской области проверила факты из публикации и внесла в ФСС представление об устранении нарушений законодательства об инвалидах. Чиновники попытались оспорить представление в суде, однако эти попытки оказались безуспешными. Решение вступило в законную силу. Вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности взят прокуратурой на контроль.