Прокуратура вернула пенсионерке на Урале деньги за навязанную торговцами покупку

Прокуратура Свердловской области добилась судебного решения о возврате пожилой жительнице средств, потраченных на покупку двух медприборов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
В октябре 2016 года местный предприниматель продал 93-летней пожилой жительнице медицинский аппарат, предназначенный для лечения токами надтональной частоты, за 10,8 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе. В тот же день под предлогом того, что прибор не будет работать без еще одного устройства продавец навязал ей покупку аппарат «Озонатор Трио» за такую же сумму.
«Установлено, что заявительница ознакомиться с предложенным товаром в момент приобретения не могла. На момент покупки была дома с мужем, который является инвалидом первой группы по зрению и в связи с болезнью не может самостоятельно передвигаться. Испугавшись двух мужчин, пенсионерка подписала договор и остальную документацию, отдав все свои сбережения», — уточняется в пресс-релизе региональной прокуратуры.
При обращении на следующий день к бизнесмену с просьбой расторгнуть договор и вернуть деньги, женщина получила письменный отказ.
«Прокуратура обратилась с иском в Невьянский городской суд в интересах ветерана Великой Отечественной войны с требованиями о расторжении договоров купли-продажи, о взыскании с индивидуального предпринимателя в пользу пенсионерки денежных средства в размере 21,6 тысяч рублей, а также взыскании морального ущерба», — сообщили в ведомстве.
Суд исковые требования удовлетворил. Также в пользу пенсионерки была взыскана компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей, в предприниматель оштрафован на 13,3 тысячи рублей за невыполнение в добровольном порядке требований потребителя.