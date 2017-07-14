СМИ сообщили о задержании в Харькове боевиков ИГ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Харькове двух боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Об этом в пятницу, 14 июля, информирует портал Корреспондент.net.

Сообщается, что операция силовиков прошла около торгового центра. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов подошли к двум мужчинам и приказали им лечь на землю. После этого один из подозреваемых бросился бежать, в него выстрелили и ранили в ногу. Второй мужчина в этом время оставался у машины.

Видео: Newsroom Kharkov / YouTube

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Начальник пресс-центра управления СБУ по Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что был задержан преступник, который находился международном розыске.

В июле 2016-го года Руслан Бальбек, занимавший тогда должность вице-премьера Республики Крым, заявил, что у северных границ полуострова, на юге украинской Херсонской области при попустительстве Киева действуют лагеря исламских радикалов. «Нам известно о тренировочных лагерях в Херсонской области Украины, в которых готовят сторонников ИГИЛ», — отметил тогда Бальбек.

Террористическая организация «Исламское государство» окрепла в ходе гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году. Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в стране операцию против ИГ. ВКС России начали наносить удары по боевикам в Сирии с осени 2015-го.