Три преступника открыли стрельбу у святилища в Иерусалиме

В Иерусалиме три злоумышленника открыли огонь вблизи священного для мусульман и иудеев места, передает Reuters.
Инцидент произошел утром в пятницу, 14 июля, возле места, известного мусульманам как Благородное святилище, и евреям как Храмовая гора.
В результате стрельбы ранены трое израильтян, двое из них находятся в критическом состоянии.
Преступники были уничтожены на месте силами безопасности.
23 апреля четыре человека пострадали в Тель-Авиве в результате нападения вооруженного ножом 18-летнего палестинца. Его удалось задержать. Атака была признана терактом.