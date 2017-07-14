Три преступника открыли стрельбу у святилища в Иерусалиме

В Иерусалиме три злоумышленника открыли огонь вблизи священного для мусульман и иудеев места, передает Reuters.

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Инцидент произошел утром в пятницу, 14 июля, возле места, известного мусульманам как Благородное святилище, и евреям как Храмовая гора.

В результате стрельбы ранены трое израильтян, двое из них находятся в критическом состоянии.

Преступники были уничтожены на месте силами безопасности.

23 апреля четыре человека пострадали в Тель-Авиве в результате нападения вооруженного ножом 18-летнего палестинца. Его удалось задержать. Атака была признана терактом.