Расстрелявший людей в приступе гнева тамбовчанин получил пожизненное

Тамбовский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 36-летнего Алексея Трунина, убившего трех людей и попутно совершившего ряд других преступлений. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального следственного управления СКР Елена Кярнса.

Преступления он совершил в июне 2016 года в состоянии опьянения после ссоры со своей девушкой, уточнила она. Первой жертвой Трунина вечером 18 июля стал 44-летний горожанин.

«Обвиняемый, забрав из дома пистолет Макарова, пошел к знакомому выяснять отношения. Узнав от соседей, что мужчина после пожара вообще съехал из этого дома, он беспричинно выстрелил сквозь калитку, убив 44-летнего тамбовчанина», — рассказала Елена Кярнса.

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В тот же деньТрунин потребовал у знакомой денег, чтобы скрыться из города. Получив отказ, ударил ее и сорвал с шеи золотую цепочку и кулон. От шума проснулся гражданский супруг женщины, и Трунин выстрелил ему в грудь. От полученного ранения 47-летний мужчина скончался через несколько дней в больнице. Похитив из кошелька знакомой 60 тысяч рублей и мобильные телефоны, он скрылся на их Skoda Oktavia.

По пути Трунин заехал в кафе, где встретил знакомых и продолжил пьянствовать. Вместе с знакомыми он поехал в лес, где из-за малозначительного разногласия расстрелял их — 52–летний мужчина скончался в больнице, а 33-летний получил ранение.

На улице Киквидзе, уходя от погони на машине знакомых Infiniti он врезался в легковой Toyota Corolla, после чего был задержан. 35-летняя женщина-водитель японской иномарки оказалась в реанимации.

«Во время следствия Алексей Трунин признал свою вину, но на многие вопросы отвечал, что не помнит или не знает, так как был пьяный. При этом он утверждал, что пистолет хранил у себя в доме много лет, и не помнит, где его купил. Собранные следователями доказательства полностью изобличили обвиняемого во всех преступлениях», — уточнила Елена Кярнса.

Кроме того, приговором суда Трунин обязан возместить весь причиненный им ущерб.