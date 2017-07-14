Ляшко предрек превращение украинцев в «сервисную нацию»

Лидер фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко заявил, что Киев превращает украинцев в сервисную нацию. Об этом парламентарий написал в Facebook в пятницу, 14 июля.

«Власть избрала курс на превращение Украины в сырьевую колонию. Украинцы при таких обстоятельствах станут так называемой сервисной нацией — будут работать в сфере обслуживания», — отметил Ляшко.

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В мае Ляшко назвал избрание Петра Порошенко на пост президента Украины ошибкой.

В марте лидер фракции Радикальной партии заявлял о намерении подать в суд на главу государства из-за меморандума Международного валютного фонда. «Мы требуем рассекретить условия меморандума с МВФ», — заявил Ляшко, отметив, что считает недопустимой ситуацию, когда высшие чиновники подписывают документы, не проинформировав об их содержании граждан. О подписании меморандума с МВФ в начале того же месяца сообщали в украинском Минфине. По информации издания «Страна», в документе содержались требования провести пенсионную реформу, повысить тарифы на газ и сократить количество бюджетников.

В 2016-м Ляшко выступил с предложением инициировать процедуру импичмента Порошенко. Политик призвал отстранить от должности главу государства из-за информации об обнаружении у него офшорных компаний и счетов.

