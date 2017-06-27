Ляшко на первом выступлении в ПАСЕ назвал ее главу «политическим импотентом»

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко впервые выступил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Видео собственного выступления он опубликовал в Facebook.

По словам Ляшко, уровень доверия к ПАСЕ сейчас бьет антирекорды за все время существования организации. «Украинцы сегодня защищают независимость каждого из вас, независимость Европы, мир в Европе. И поэтому нам нужна ваша поддержка, нужна действующая ПАСЕ, а не дискредитированная безответственными действиями политического импотента», — сказал радикал.

Под «политическим импотентом» Ляшко имеет в виду главу ПАСЕ Педро Аграмунта, который, по мнению украинского политика, «подыгрывает России».

В другом посте в Facebook лидер Радикальной партии написал, что накануне встретил «агента Кремля» Аграмунта около гостиницы и «настоятельно призвал его уйти в отставку. Немедленно!»

После выступления Ляшко, члены ПАСЕ большинством голосов приняли резолюцию, предлагающую поправки в регламент и позволяющую начать процесс отстранения от должности Аграмунта. Как передает РИА Новости, «за» высказались 154 парламентария, против — 30, воздержались 13.

На сегодняшний день в регламенте ПАСЕ нет положения об отставке избранного лица. Он может уйти только добровольно.

Вопрос о возможности введения импичмента Аграмунту сложился весной этого года. Из-за его визита в Сирию Ассамблея выразила ему вотум недоверия, но не смогла отстранить от должности.

Сам Аграмунт не присутствует на заседании летней сессии. Вместо него сессию ведут заместители.

Олег Ляшко был назначен представителем Украины в ПАСЕ в марте этого года.

Российская делегация была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий в Донбассе и Крыму. Москва в ответ прекратила участвовать в ее мероприятиях. Вопрос о снятии санкций поднимался несколько раз, однако они продолжают действовать. Против ограничений в отношении России выступает, в частности, председатель ПАСЕ Педро Аграмунт.