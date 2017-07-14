Выставку Модильяни закрыли из-за сомнений в подлинности картин

Прокуратура Генуи ограничила эксплуатацию 21 картины, представленной на выставке итальянского экспрессиониста Амедео Модильяни. У сотрудников правоохранительных органов возникло подозрение, что это фальшивки, передает портал Primocanale в пятницу, 14 июля.

Выставку закрыли за три дня до запланированного окончания ее работы. Руководство культурного фонда «Палаццо Дукале», в здании которого располагались картины, назвало себя потерпевшей стороной, которой нанесен существенный ущерб вне зависимости от того, окажутся ли картины подлинными. За четыре месяца работы экспозицию посмотрели 100 тысяч человек.

В «Палаццо Дукале» отметили, что организацией выставки Модильяни и отбором картин занималась компания MondoMostre Skira, с которой фонд сотрудничает уже долгое время.

Амедео Модильяни — итальянский художник и скульптор, скончавшийся в 1920 году в возрасте 35 лет.