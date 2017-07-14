Rolls-Royce покажет психоделический лимузин Джона Леннона

Британский автопроизводитель Rolls-Royce покажет самые знаковые экземпляры Phantom, выпущенные за 92 года. Их представят на выставке The Great Eight Phantoms («Восемь великих Phantom»), которая откроется в Лондоне в конце июля. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил руководитель по корпоративным коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Восточной Европе и СНГ Франк Тиманн.

Одним из экспонатов станет автомобиль, который принадлежал участнику группы The Beatles Джону Леннону. Музыкант изменил салон машины: задние сиденья сменила двуспальная кровать, появились телевизор, телефон, холодильник, а также проигрыватель пластинок и новая аудиосистема с внешним динамиком. В 1967 году Леннон решил перекрасить автомобиль и заказал дизайн у студии JP Fallon. В итоге машина получила психоделическую расцветку: на крыше изображены знаки зодиака, а на бортах — узоры, которые использовались для украшения цыганских караванов и барж.