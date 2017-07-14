В Одессу прилетели два самолета Poseidon ВМС США

В Одессу прилетели два американских патрульных противолодочных самолета Р-8 Poseidon для участия в совместных учениях Sea Breeze-2017. Соответствующее фото опубликовано на странице американских военных во Flickr.

Маневры проходят с 10 по 23 июля в Черном море у берегов Украины.

9 июля в порт Одессы для участия в учениях зашли два турецких военных корабля и подводная лодка. 8 июля в одесском аэропорту приземлились два военных самолета стран-членов НАТО - американский C-130 Hercules с дюжиной водолазов на борту и венгерский C-17A Globemaster III, который доставил в город несколько десятков военнослужащих и снаряжение для учений.

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Верховная Рада приняла закон о допуске на территорию Украины иностранных военных в 2017 году в январе. Нормативный акт разрешил въезд военнослужащим НАТО для участия в украинско-американских маневрах Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017. Законы Украины запрещают присутствие зарубежных военных без разрешения парламента.

Вооруженные силы Украины регулярно проводят совместные учения с армиями стран НАТО. В феврале 2016-го являвшийся тогда премьер-министром страны Арсений Яценюк заявил, что интеграция армии страны в Североатлантический альянс завершится уже в 2016 году.