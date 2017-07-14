Родителей пятилетнего автостопщика из Кемерово оштрафуют

В Кемерово привлекут к ответственности родителей пятилетнего ребенка, которого местные жители заметили в одиночку голосующим на дороге, сообщается на сайте регионального главка МВД Кемеровской области.

«До принятия решения по административному делу ребенок изъят из семьи и помещен в социально-реабилитационный центр», — отмечено в тексте.

Полицейские установили, что мальчик сам ушел из дома, где находился под присмотром 13-летнего брата, и сделал это уже не в первый раз.

Дата и время инцидента в сообщении не уточняются. К стражам порядка обратилась заметившая ребенка на обочине местная жительница. Мальчик не смог сообщить полицейским никаких данных о себе, но в скором времени в дежурную часть обратился старший брат, рассказавший о его пропаже.

В главке подчеркнули, что по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») родителей мальчика могут оштрафовать на 500 рублей. Решение будет приниматься комиссией по делам несовершеннолетних.