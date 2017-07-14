Впервые пройдет совместная проверка боеготовности военных России и Таджикистана

Военнослужащие России и Таджикистана впервые примут участие в совместной внезапной проверке боеготовности на территории среднеазиатской республики. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал помощник командующего войсками Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.

«Военнослужащие двух армий при поддержке российской оперативно-тактической и армейской авиации выполняют учебно-боевые задачи по единому плану в единой оперативной обстановке на горных полигонах Ляур и Харбмайдон», — заявил представитель он.

В рамках учений военные были переброшены на полигоны, где им предстоят тренировки по стрельбе и управлению огнем, а также отработка взаимодействия.

С российской стороны действия штабов и подразделений проверяет командующий войсками Центрального военного округа Владимир Зарудницкий, а с таджикистанской — начальник Генштаба Вооруженных сил Таджикистана Эмомали Собирзода.

Ранее в республику были переброшены восемь российских боевых самолетов-бомбардировщиков Су-24 и штурмовиков Су-25.