Российские миротворцы отработали создание буферных зон на учениях в Таджикистане

Российская миротворческая бригада на учениях в Таджикистане отработала создание буферных зон в рамках задачи разграничения конфликтующих сторон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«Миротворцы создали буферную зону, развернули контрольно-пропускные пункты с целью проверки документов граждан и досмотра транспортных средств, проводится патрулирование местности», — гласит сообщение пресс- службы.

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Военнослужащие бригады также взяли под охрану узлы связи, административные и промышленные здания, и в настоящее время тренируются в обеспечении безопасной перевозки гуманитарных грузов.

Совместные командно-штабные учения вооруженных сил России и Таджикистана проводятся с 27 по 30 марта на полигонах Харбмайдон, Московский и Момирак таджикских вооруженных сил, а также полигонах Ляур и Самбули российской 201-й военной базы. В ходе маневров отрабатываются вопросы совместных операций по борьбе с террористами.

15-я отдельная мотострелковая бригада, постоянно развернутая в поселке Рощинский, — единственное специализированное соединение российских вооруженных сил, непосредственно предназначенное для участия в миротворческих операциях. Сформирована в феврале 2005 года на базе 589-й мотострелкового полка, с начала 1990-х использовавшегося для поддержания мира в зоне конфликтов в Абхазии и Приднестровье.