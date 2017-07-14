ВТБ и ФССП подписали соглашение о сотрудничестве

Банк ВТБ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подписали соглашение о взаимодействии. Свои подписи под документом поставили президент-председатель правления банка Андрей Костин и главный судебный пристав России Дмитрий Аристов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе финансовой группы.

Соглашение предусматривает установление долгосрочного и взаимовыгодного взаимодействия ФССП России и банка ВТБ, отметили в кредитном учреждении.

Стороны, в том числе, проработают возможность открытия и ведения специального социального банковского счета, предназначенного только для зачисления денежных средств, на которые не может быть обращено взыскание. Это позволит исключить списание средств, на которые распространяется иммунитет, со счетов должников, в случае вынесения постановления о наложении ареста на их денежные средства.

На церемонии подписания Андрей Костин отметил, что заключение соглашения является важным шагом к расширению сотрудничества между группой ВТБ и ФССП, который поможет совершенствованию финансовых инструментов, способствующих качественному исполнению судебных решений в России.

По словам Дмитрия Аристова, соглашение позволит продуктивнее решать большой круг задач и вопросов, эффективно продолжить уже налаженное между ФССП и ВТБ плодотворное взаимодействие.

Он также отметил, что на сегодняшний день сторонами реализован переход на электронный документооборот, что существенно упростило процедуру обмена информацией и значительно сократило сроки обработки запросов, направляемых судебными приставами.

ВТБ — российская финансовая группа, в нее входит более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финрынка. Основным акционером банка является РФ: в лице Росимущества и министерства финансов государству принадлежит 60,9 процента голосующих акций.