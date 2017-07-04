Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВТБ к журналу «Профиль»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования банка ВТБ к учредителям делового еженедельника «Профиль». Об этом во вторник, 4 июля, сообщила финансовая организация.

В апреле группа ВТБ подала иск в Арбитражный суд Москвы к ООО «ИДР-Формат», ООО «ИДР-Медиа» и журналисту Алексею Михайлову.

Банк потребовал признать сведения, опубликованные в «Профиле» и на сайте издания, не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию.

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования ВТБ, включая опровержение опубликованного материала, отметили представители кредитной организации.

ВТБ — российская финансовая группа, в нее входит более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финрынка. Основным акционером банка является РФ: в лице Росимущества и министерства финансов государству принадлежит 60,9 процента голосующих акций.

