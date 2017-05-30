ВТБ задумался о закрытии «дочки» на Украине

Группа ВТБ может закрыть свою «дочку» на Украине, потери от этого составят 25–27 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 30 мая заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью газете The Financial Times. Ранее банк собирался продать дочернее предприятие в стране.

По словам Костина, ранее ему удалось найти покупателей на украинский VTB Bank, но сделка сорвалась из-за Национального банка страны. «Там слишком много проблем. Они бросали камни, проводили протестные акции и угрожали людям», — пояснил глава ВТБ.

Материалы по теме «Забыть это слово — "Украина"» Почему российские банки хотят и не могут покинуть незалежную

«Чтобы закрыть «дочку» на Украине, а мы готовы это сделать, потребуется, наверное, еще год», — отметил он. ВТБ зарезервировал на Украине 70 процентов выданных кредитов, и в случае свертывания деятельности потери составят 25–27 миллиардов рублей.

27 апреля зампред Нацбанка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что дочерними структурами российских банков на Украине — Проминвестбанком, ВТБ, БМ-банком и VS Bank — заинтересовались потенциальные покупатели. Если желающих приобрести эти банки не найдется, у них может быть отозвана лицензия, отметила она. «Мы всегда говорили, хотя и россияне меня за это ругают — и два года назад, и сейчас, — что перспектив развития у российских банков здесь нет. Это должно быть понятно всем», — подчеркнула зампред Нацбанка.

В марте Костин заявлял, что допускает возможность рейдерского захвата активов кредитной организации на Украине.

В середине марта президент Украины Петр Порошенко ввел на год санкции против «дочек» пяти российских банков. Им запрещено выводить капиталы из страны в пользу материнских организаций. Члены украинских националистических организаций требовали отозвать у этих финансовых компаний лицензии и запретить их деятельность в стране.