Глава ВТБ заявил о намерении Украины умертвить российские банки

Власти Украины хотят умертвить российские банки. Об этом в четверг, 13 июля, заявил глава ВТБ Андрей Костин, сообщает Rambler News Service.

Ранее поданная заявка Сбербанка на продажу дочерней структуры на Украине до сих пор не одобрена, напомнил он. Говоря о перспективах группы ВТБ на Украине, Костин отметил, что банк взял курс на резкое сокращение присутствия на этом рынке.

«Для сжатия нам требуются дополнительные деньги, поэтому мы продаем активы, в том числе и залоговые, в том числе и, может, главное здание свое продадим, офисы закрываем», — сказал топ-менеджер.

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«Мы хотим расплачиваться с теми, кто хранит деньги в наших банках, условно, во Львовской области или где-то еще, закрывать эти офисы и свести их фактически к одному офису в перспективе в Киеве, и дальше каким-то образом функционировать в таком усеченном варианте», — отметил глава ВТБ. Параллельно финансовая группа ищет возможных покупателей на свои дочерние банки в стране.

30 мая Костин заявлял, что группа ВТБ может закрыть свою «дочку» на Украине.

В апреле зампред Нацбанка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что дочерними структурами российских банков на Украине — Проминвестбанком, ВТБ, БМ-банком и VS Bank — заинтересовались потенциальные покупатели. Если желающих их приобрести не найдется, у них может быть отозвана лицензия, отметила она. В любом случае, перспектив развития у российских банков на Украине нет, подчеркивала она.