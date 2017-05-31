Служба безопасности Украины согласовала продажу «дочки» ВЭБа

Служба безопасности Украины (СБУ) согласовала продажу Проминвестбанка — «дочки» российского Внешэкономбанка. Об этом в среду, 31 мая, рассказал первый зампред ВЭБа Николай Цехомский, сообщает Rambler News Service.

Он отказался назвать потенциальных покупателей и отметил, что сейчас обсуждаются детали сделки. «У нас есть несколько вариантов, в том числе один вариант, по которому мы более плотно работаем, по которому мы получаем разрешение. Насколько мне известно, часть процедур уже пройдена», — сказал Цехомский.

Материалы по теме «Забыть это слово — "Украина"» Почему российские банки хотят и не могут покинуть незалежную

Теперь для проведения сделки необходимо разрешение Национального банка Украины, сообщил топ-менеджер.

Как сообщает RNS, на рассмотрении Нацбанка находятся заявки на покупку Проминвестбанка от двух физических лиц, которые являются гражданами Украины, их личность не раскрывается.

По данным газеты «Ведомости», один из них, депутат Верховный рады Украины Максим Микитась, намерен приобрести 25 процентов акций Проминвестбанка. Вместе с ним в сделке участвует российский девелопер Павел Фукс, который собирается купить 25 процентов плюс одну акцию кредитной организации.

30 мая председатель правления ВТБ Андрей Костин сообщил, что группа может закрыть свою «дочку» на Украине, потери от этого составят 25–27 миллиардов рублей.

В конце апреля зампред НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что дочерними структурами российских банков на Украине — Проминвестбанком, ВТБ, БМ-банком и VS Bank — заинтересовались потенциальные покупатели.

В марте президент Украины Петр Порошенко ввел на год санкции против «дочек» пяти российских банков. Им запрещено выводить капиталы из страны в пользу материнских организаций.